«Нам за него стыдно». Бывший генсек НАТО Столтенберг рассказал в мемуарах, что Трамп хотел выгнать из Альянса некоторые страны

Йенс Столтенберг рассказал в своей книге, что Дональд Трамп хотел исключить некоторые страны из НАТО (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Министр финансов Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в своей новой книге «Под моим руководством: лидерство в НАТО в военное время» рассказал, что президент США Дональд Трамп во время первого срока в Белом доме рассматривал исключение из Альянса Дании, Нидерландов, Германии и Норвегии.

Об этом пишет РАР в понедельник, 29 сентября.

По мнению Столтенберга, такое желание Трампа было связано с тем, что эти страны выделяли на оборону слишком мало средств.

Как отмечается в материале, в 2018 году расходы Дании, Нидерландов, Германии и Норвегии на оборону не превышали 1,5% их ВВП. Это подталкивало Трампа к размышлениям об исключении их из НАТО. Вместо полноправного членства страны должны были получать только гарантии, которыми в то время пользовалась Швеция, которая еще не входила в Альянс.

В мемуарах сказано, что американский президент упрекал тогдашнего канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, что они «не платят то, что должны США», а оборонные бюджеты их стран не составляют даже 10% общего бюджета Альянса.

Бывший генсек НАТО в своей книге рассказал, что тогдашний глава Пентагона Джеймс Мэттис неоднократно извинялся за поведение Трампа и даже дал совет, как не раздражать американского лидера.

«Нам стыдно за него. Нам просто нужно попытаться его успокоить. И не спорьте с президентом, особенно относительно цифр, которые он приводит. Это ничем не поможет», — советовал Мэттис Столтенбергу.

По итогам саммита НАТО, который состоялся в Гааге в конце июня 2024 года, страны Альянса обязались увеличить ежегодные взносы в оборону до 5% ВВП к 2035 году. Также члены НАТО пришли к выводу, что не менее 3,5% ВВП будет идти на финансирование основных оборонных потребностей и 1,5% ВВП — на защиту критической инфраструктуры, сетей и обеспечение гражданской готовности. Согласно финальному коммюнике, члены Альянса признают, что существует «долгосрочная угроза евроатлантической безопасности со стороны России».

Испания не согласилась с таким уровнем расходов и объявила, что будет тратить на оборону 2,1% ВВП.