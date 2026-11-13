Путинским людям нужно внушить миру, что если Путина убрать, то будет еще хуже, тогда уж точно будет война — Эйдман (Фото: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS)

— Я хочу начать с такого материала, который опубликовал американский аналитический центр RAND. Они делали прогнозы по поводу гипотетического сценария войны России и Европы к 2030 году. Все это строится на предположении, что Путин умирает в январе 2027 года по естественным причинам. Но по тем прогнозам, которые RAND делает, это не предотвращает военного конфликта между Москвой и НАТО. По их версии, Россию возглавляет другой высокопоставленный чекист. То есть в результате битвы башен Кремля мы все равно получаем еще одного чекиста, какого-то другого Путина при власти. Насколько реалистичным выглядит такой сценарий? Как вы считаете?

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— Это какая-то ненаучная фантастика, знаете. Абсолютно. Ну как можно вообще такой сценарии придумывать, не основываясь ни на чем, ни на каких фактах? Почему Путин должен умереть в 2027 году? Почему его должен заменить чекист?

Знаете, у меня такое ощущение, что такую версию о том, что если Путин умрет, будет еще хуже, продвигают сами россияне, сами российские разведчики, шпионы, всякие спецслужбы, сливщики информации, администрация президента и прочее.