Трамп требует повысить пошлины на европейские товары до 20% - FT

Вашингтон угрожает новыми пошлинами даже в случае соглашения с ЕС (Фото: REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

Президент США Дональд Трамп выдвинул более жесткие требования в переговорах с Европейским Союзом по новому торговому соглашению.

Американсий президент настаивает на установлении минимального тарифа в 15−20% на все европейские товары — вместо нынешних 10%, сообщает Financial Times.

По данным источников издания, такая позиция Трампа имеет целью проверить, насколько далеко готов пойти ЕС в уступках после нескольких недель переговоров. При этом американский президент отверг последнее предложение Брюсселя по снижению пошлин на автомобили, заявив о намерении оставить их на уровне 25%, как и планировалось ранее.

Один из американских чиновников сообщил FT, что администрация Трампа сейчас рассматривает вариант введения взаимных пошлин свыше 10%, даже если соглашение с ЕС будет достигнуто. Это означает, что тарифы будут оставаться как минимум на уровне, с которого стартовали переговоры весной.

Реклама

На фоне эскалации Брюссель готовит ответ. Как пишет FT, Евросоюз разработал пакет контрмер, предусматривающий введение пошлин на американские товары на сумму 21 миллиард евро — в частности на курятину и джинсы. Эти тарифы могут вступить в силу уже 6 августа.

Кроме того, Еврокомиссия работает над вторым пакетом мер на сумму 72 миллиарда евро, который будет касаться, в частности, импорта самолетов Boeing и бурбона, а также готовит третий этап — ограничения в сфере услуг. Речь идет о возможном введении сборов на цифровые сервисы американских компаний и доходы от онлайн-рекламы.

12 июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 30% пошлин на импорт товаров из Мексики и стран Европейского Союза. Новые тарифы должны вступить в силу с 1 августа.

Financial Times со ссылкой на три источника сообщал, что США угрожали ввести 17-процентные пошлины на экспорт сельскохозяйственной продукции ЕС в ходе торгового конфликта с Брюсселем.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвали решение президента США вредным для обеих сторон и пообещали защищать интересы ЕС.

Инфографика: NV

В апреле Дональд Трамп ввел 20-процентную «взаимную» пошлину, но уменьшил ее до 10 процентов до 9 июля, чтобы обеспечить переговоры. До недавнего времени чиновники ЕС ожидали, что переговоры с США будут предусматривать таможенные сборы на уровне базовой ставки.

3 июля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что надеется на предварительное соглашение, которое позволит сторонам продолжать переговоры до окончательного соглашения.