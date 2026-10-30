Администрация президента США Дональда Трампа пытается убедить Литву возобновить экспорт белорусских калийных удобрений через порт Клайпеды, что фактически ослабило бы действие европейских санкций против режима Александра Лукашенко. Об этом сообщает Politico .

Отмечается, что Вашингтон заинтересован в диверсификации поставок калийных удобрений, чтобы снизить зависимость от Канады и сократить расходы американских фермеров.

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По словам четырех европейских чиновников, специальный посланник США по Беларуси Джон Коул в последние недели активизировал контакты с литовскими дипломатами. Он обсуждал возможность ослабления ограничений на торговлю белорусскими товарами, в частности калийными удобрениями.

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Действующие санкции ЕС запрещают европейским портам отгружать белорусскую продукцию. В то же время для сохранения этих ограничений их необходимо продлевать каждые 12 месяцев.

Литва, которая в начале следующего года примет на себя ротационное председательство в Евросоюзе, теоретически может заблокировать очередное продление санкций, запланированное на февраль. В таком случае ограничения утратят силу. В то же время Вильнюс остается одним из самых последовательных союзников Украины среди стран ЕС.

«Они вежливо давят, но мы отвечаем предельно четко: „Хр*н вам“. Если американцы не способны извлечь уроки из истории, то мы должны стоять на своем», — сказал один из восточноевропейских чиновников.

Как отмечает Politico, Джон Коул пытается добиться уступок от правительства Литвы уже более года — с момента своего первого визита в Минск. Вашингтон также обсуждал возможность транспортировки белорусского калия через Клайпеду и другие балтийские порты, в частности Ригу. Такой маршрут был бы проще, чем перевозка удобрений через территорию России.

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По словам одного из европейских должностных лиц, Коул поднимал этот вопрос и в ходе контактов с латвийской стороной.

В то же время в Восточной Европе опасаются, что ослабление санкций против режима Лукашенко укрепит его международные позиции и предоставит больше возможностей для преследования и заключения в тюрьму политических оппонентов.

Еще один собеседник издания поставил под сомнение экономическую целесообразность таких договоренностей. По его словам, пока неясно, существует ли достаточный мировой спрос на белорусские калийные удобрения, учитывая доминирование Канады на этом рынке.

21 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон работает над масштабным соглашением о закупке калийных удобрений в Беларуси.

«Цена на них будет значительно ниже той, которую мы сейчас платим Канаде, что является очень хорошей новостью для наших фермеров и животноводов. Спасибо за внимание к этому вопросу!» — сказал он.

На следующий день Лукашенко заявил, что у Беларуси «нет свободных объемов калийных удобрений для поставок в США».

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Недавно стало известно, что в порт Нового Орлеана прибыла первая за четыре года партия белорусских калийных удобрений — 30 тыс. тонн гранулированного хлористого калия. NV Бизнес выяснял, смогут ли они заменить продукцию из Канады и повлиять на мировой рынок.