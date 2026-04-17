Дональд Трамп на фоне роста потребительских цен и падения рейтингов может оказаться более сговорчивым к ряду требований Тегерана, пишет Politico (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Хотя президент США Дональд Трамп настаивает, что все козыри у него в руках, ему, скорее всего, придется пойти на уступки, чтобы заключить сделку с Тегераном.

Об этом пишет Politico, отмечая, что Трамп стремится к переговорам о прекращении войны против Ирана, на что указывает его заявление о временном прекращении огня между Израилем и Ливаном.

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После безрезультатных переговоров в Пакистане американский лидер, столкнувшись с ростом цен и падением рейтингов, может стать более сговорчивым, по крайней мере с рядом требований Тегерана.

В комментарии Politico высокопоставленный чиновник из стран Персидского залива, осведомленный о ходе переговоров, выразил мнение, что Дональд Трамп готов согласиться на дополнительные компромиссы, поскольку стремится к тому, чтобы война закончилась.

Чиновник подчеркнул, что президент США «серьезно относится к переговорам и очень хочет, чтобы это закончилось, но иранцы пока отказываются дать ему то, что ему нужно, чтобы сохранить лицо и уйти».

Несмотря на утверждения вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что США сделали Тегерану «окончательное и наилучшее предложение», неофициальные переговоры между сторонами продолжаются, отмечает Politico.

10 апреля американский президент предупредил Иран, что Соединенные Штаты могут возобновить военные действия, если не будет заключено мирное соглашение. Также Трамп заявил, что у Тегерана «нет карт» накануне переговоров.

12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров в Пакистане заявил, что переговоры с Ираном завершились безрезультатно.

Близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) иранское информационное агентство Fars сообщило, что Тегеран в ходе переговоров отверг условия Вашингтона по Ормузскому проливу и ядерной энергетике.

13 апреля издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что посредники из Пакистана, Египта и Турции продолжат переговоры с США и Ираном — в надежде, что стороны смогут прийти к согласию о прекращении войны.

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15 апреля Трамп заявил, что переговоры между США и Ираном могут возобновиться в Пакистане в течение ближайших двух дней.

16 апреля агентство Bloomberg писало, что некоторые лидеры арабских стран Персидского залива и Европы считают, что для заключения мирного соглашения между США и Ираном понадобится около шести месяцев, и на этот период стороны должны продлить перемирие.