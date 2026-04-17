Сохранить лицо и уйти. Трамп может согласиться на дополнительные уступки ради соглашения с Тегераном — Politico

17 апреля, 10:19
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Дональд Трамп на фоне роста потребительских цен и падения рейтингов может оказаться более сговорчивым к ряду требований Тегерана, пишет Politico (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Дональд Трамп на фоне роста потребительских цен и падения рейтингов может оказаться более сговорчивым к ряду требований Тегерана, пишет Politico (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Хотя президент США Дональд Трамп настаивает, что все козыри у него в руках, ему, скорее всего, придется пойти на уступки, чтобы заключить сделку с Тегераном.

Об этом пишет Politico, отмечая, что Трамп стремится к переговорам о прекращении войны против Ирана, на что указывает его заявление о временном прекращении огня между Израилем и Ливаном.

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После безрезультатных переговоров в Пакистане американский лидер, столкнувшись с ростом цен и падением рейтингов, может стать более сговорчивым, по крайней мере с рядом требований Тегерана.

В комментарии Politico высокопоставленный чиновник из стран Персидского залива, осведомленный о ходе переговоров, выразил мнение, что Дональд Трамп готов согласиться на дополнительные компромиссы, поскольку стремится к тому, чтобы война закончилась.

Чиновник подчеркнул, что президент США «серьезно относится к переговорам и очень хочет, чтобы это закончилось, но иранцы пока отказываются дать ему то, что ему нужно, чтобы сохранить лицо и уйти».

Несмотря на утверждения вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что США сделали Тегерану «окончательное и наилучшее предложение», неофициальные переговоры между сторонами продолжаются, отмечает Politico.

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10 апреля американский президент предупредил Иран, что Соединенные Штаты могут возобновить военные действия, если не будет заключено мирное соглашение. Также Трамп заявил, что у Тегерана «нет карт» накануне переговоров.

12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров в Пакистане заявил, что переговоры с Ираном завершились безрезультатно.

Близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) иранское информационное агентство Fars сообщило, что Тегеран в ходе переговоров отверг условия Вашингтона по Ормузскому проливу и ядерной энергетике.

13 апреля издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что посредники из Пакистана, Египта и Турции продолжат переговоры с США и Ираном — в надежде, что стороны смогут прийти к согласию о прекращении войны.

15 апреля Трамп заявил, что переговоры между США и Ираном могут возобновиться в Пакистане в течение ближайших двух дней.

16 апреля агентство Bloomberg писало, что некоторые лидеры арабских стран Персидского залива и Европы считают, что для заключения мирного соглашения между США и Ираном понадобится около шести месяцев, и на этот период стороны должны продлить перемирие.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Дональд Трамп война против Ирана Тегеран

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