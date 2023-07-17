«За один день». Трамп заявил, что в случае победы на выборах заставит Зеленского и Путина заключить мир
Дональд Трамп (Фото:Getty Images)
Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах заставит президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина заключить мирное соглашение.
Об этом сообщает Fox News.
«Я свяжусь с Путиным для того, чтобы заключить соглашение с Зеленским. Это произойдет очень быстро. Я бы сказал Зеленскому: «Довольно, тебе нужно заключить сделку», — заявил он.
По его словам, у него в свое время сложились хорошие отношения как с Зеленским, так и с Путиным.
«Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина, даже лучше. Я бы сказал Путину: «Если вы не заключите соглашение, мы дадим им (Украине — ред.) очень многое, больше, чем у них когда-либо было. Я заключу сделку за один день», — сказал Трамп.