«За один день». Трамп заявил, что в случае победы на выборах заставит Зеленского и Путина заключить мир 17 июля, 00:19 Дональд Трамп (Фото:Getty Images)

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах заставит президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина заключить мирное соглашение.

Об этом сообщает Fox News.



«Я свяжусь с Путиным для того, чтобы заключить соглашение с Зеленским. Это произойдет очень быстро. Я бы сказал Зеленскому: «Довольно, тебе нужно заключить сделку», — заявил он.

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По его словам, у него в свое время сложились хорошие отношения как с Зеленским, так и с Путиным.

«Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина, даже лучше. Я бы сказал Путину: «Если вы не заключите соглашение, мы дадим им (Украине — ред.) очень многое, больше, чем у них когда-либо было. Я заключу сделку за один день», — сказал Трамп.