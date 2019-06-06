Трамп грозится ввести новые пошлины на товары из Мексики в случае провала переговоров
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готовится ввести новые пошлины в отношении Мексики в случае провала переговоров по борьбе с нелегальной миграцией.
Об этом написал Трамп в своем Twitter.
Он отметил, что в начавшихся в среду, 5 июня, переговорах достигнут определенный прогресс, но этого недостаточно.
«Обсуждения по вопросам иммиграции в Белом доме с представителями Мексики на сегодня закончены. Прогресс есть, но недостаточный. В мае на границе было арестовано 133 тыс. человек, потому что Мексика и демократы в Конгрессе отказываются от иммиграционной реформы», — написал Трамп.
Новые переговоры запланированы на четверг, 6 июня.
«Тут надо понимать, что если договора не будет, то уровень в 5% пошлин заработает уже в понедельник. Чем выше тарифы, тем больше компаний вернутся в США», — написал он.
Ранее Трамп заявлял, что с 10 июня будут введены пошлины на мексиканские товары, если Мексика не наведет порядок на границе.