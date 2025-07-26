«Ужасное вторжение». Трамп призвал Европу остановить миграцию

Он также отметил, что Соединенные Штаты за последний месяц не впустили ни одного нелегального мигранта (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп выступил с жестким заявлением относительно ситуации с миграцией в Европе.

Об этом он сказал во время пресс-брифинга по прибытии в Шотландию 25 июля.

По словам Трампа, европейцы должны «взять себя в руки» в вопросе иммиграции. Он подчеркнул, что массовая миграция, по его мнению, «убивает Европу»:

Реклама

«Вы должны остановить это ужасное вторжение, которое происходит в Европе, во многих странах. Эта иммиграция убивает Европу», — заявил Трамп.

Он также отметил, что Соединенные Штаты за последний месяц не впустили ни одного нелегального мигранта и «выгнали много плохих людей».

В рамках своего визита в Великобританию Дональд Трамп планирует встретиться с новым премьер-министром Киром Стармером, а также посетить свой гольф-поместье возле Абердина.

Депортации из США

С начала года администрация Трампа развернула масштабные депортации. По официальным сообщениям, США уже выдворили миллионы нелегальных мигрантов, используя в качестве юридического основания «Акт об иностранных врагах» 1798 года. Закон позволяет выдворение иностранцев, подозреваемых в связях с криминальными группами.