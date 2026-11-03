«Не надо его записывать во враги». Почему Трамп — это сегодня единственная надежда Украины — Цви Зильбер

3 ноября, 14:42
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Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Израильский журналист и обозреватель Цви Зильбер считает, что именно республиканцы во главе с президентом США Дональдом Трампом — единственная надежда Украины в вопросе российско-украинской войны, а не демократы, как многие полагают. Об этом он рассказал в эфире Radio NV, комментируя выборы в Конгресс США.

Цви Зильбер

Цви Зильбер

израильский журналист, обозреватель

Я думаю, что это искаженная картина.

Я больше скажу, что Трамп — это сегодня единственная надежда Украины на то, что прекратятся эти кошмары и эти убийства, и можно будет выстроить схему по корейскому сценарию.

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Редактор: Юлия Козина

Теги:   Украина-США Дональд Трамп Война России против Украины США-ЕС Radio NV

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