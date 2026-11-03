Израильский журналист и обозреватель Цви Зильбер считает, что именно республиканцы во главе с президентом США Дональдом Трампом — единственная надежда Украины в вопросе российско-украинской войны, а не демократы, как многие полагают. Об этом он рассказал в эфире Radio NV , комментируя выборы в Конгресс США.

Цви Зильбер израильский журналист, обозреватель

Я думаю, что это искаженная картина.

Я больше скажу, что Трамп — это сегодня единственная надежда Украины на то, что прекратятся эти кошмары и эти убийства, и можно будет выстроить схему по корейскому сценарию.