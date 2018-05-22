Трамп допустил возможность переноса встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что запланированная на 12 июня историческая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может быть отложена.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином в Белом доме, передает BBC.

"Если он [саммит] не состоится, возможно, он состоится позже", - заявил Трамп перед переговорами с южнокорейским президентом.

По данным Reuters, существует высокая вероятность, что саммит в июне не состоится.

Согласно предварительным договоренностям, исторический саммит должен состояться 12 июня в Сингапуре.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Дональд Трамп готов отказаться от встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Напомним, Северная Корея отменила переговоры высокого уровня с южной стороной, назначенные на 16 мая, из-за военных маневров США и Южной Кореи.

Позже руководство КНДР заявило, что встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа может не состояться.