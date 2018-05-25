Трамп допустил вероятность, что историческая встреча с Ыном все же состоится

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 25травня, заявил, что запланированный саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все же может состояться 12 июня, как сразу и планировалось.
"Посмотрим, что произойдет. Мы сейчас разговариваем с ними", - цитирует главу Белого дома Reuters.
Днем ранее Трамп отменил встречу с лидером КНДР, которая должна была стать исторической. Ранее власти Пхеньяна не поддерживали дружеских отношений с Вашингтоном из-за своей политики нуклеризации.
"Это может быть даже 12-е (июня - ред..)... Мы бы хотели это сделать", - добавил Трамп.
Американский президент и лидер КНДР должны были впервые встретиться на форуме в Сингапуре 12 июня. В четверг, 24 мая, Трамп объявил, что отменяет встречу. Он аргументировал свой отказ "враждебными высказываниями" северокорейского лидера, что исключает возможность саммита. Позже Пентагон заявил о готовности ответить на провокации Пхеньяна.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал своего американского и северокорейского коллег восстановить подготовку к прямым переговорам. А генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш обратился к Трампу и Ыну для реальной денуклеаризации Корейского полуострова.
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Впоследствии в Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп принял решение отменить саммит с КНДР после невыполнения Пхеньяном ряда обещаний.
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