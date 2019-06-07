Трамп допустил, что соглашение с Мексикой о мигрантах может быть успешным Вчера, 23:22 Цей матеріал також доступний українською Ludovic Marin/Pool via REUTERS Дональд Трамп Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Мексикой, которые проводятся с целью прекращения нелегальной миграции к американской границы, имеют шансы на успех.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

«Если мы сможем заключить соглашение с Мексикой, а шансы на это высоки, они сразу начнут покупать животноводческую и сельскохозяйственную продукцию в очень больших объемах. Если мы не сможем заключить соглашение, Мексика уже в понедельник начнет платить тарифы в размере 5%», — написал он.

Ранее Трамп заявлял, что с 10 июня будут введены пошлины на мексиканские товары, если Мексика не наведет порядок на границе.

Напомним, 15 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайного положения, так как конгрессмены согласились выделить на возведение стены $1,37 млрд, в то время как Трамп изначально требовал $5,7 млрд.

Благодаря режиму ЧП президент США рассчитывает изыскать в обход Конгресса недостающие государственные средства, необходимые для строительства стены на границе с Мексикой.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал расследование законности введения режима ЧП.