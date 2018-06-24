Трамп должен заверить ЕС в поддержке блока, иначе некоторые страны окажутся на стороне России и Китая - Тони Блэр

Накануне визита президента США в Лондон и саммита НАТО в июле, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что Трамп должен заверить Европу, что он не ищет распада Европейского Союза.

Об этом сообщает The Guardian.

Тони Блэр сказал, что Дональд Трамп должен четко заявить о своей поддержке демократических ценностей и целостности ЕС. Иначе, по его мнению, США сами пострадают от того, что отдельные европейские страны перейдут на сторону соперничающих c ЕС государств, таких как Россия и Китай.

"Европейцы сомневаются в том, что США верны ценностям трансатлантического альянса, а именно являются ли заявления Америки случайными либо же они отражают более глубокие изменения американских взглядов на мир. Если никаких разъяснений от американского президента мы не получим, от этого не выиграет ни Европа, ни США", - сказал Блэр.

Блэр также отметил, что в преследовании политики "Америки прежде всего" Трамп демонстрирует недальновидное мышление. При этом экс-министр выразил сомнение, что Вашингтон когда-нибудь покинет трансатлантический альянс.

Трамп разошелся с политической программой ЕС на различных фронтах, включая вопросы изменения климата, ядерной сделки с Ираном, торговой политики ЕС в отношении США, государства Израиль и совсем недавно политики в сфере прав человека.

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