Советники президента США Дональда Трампа все чаще призывают его ограничить спонтанные выступления в СМИ, поскольку те влияют на переговоры и всеобщую коммуникацию, сообщает The Wall Street Journal .

По данным издания, беспокойство в команде Трампа усилилось на фоне его публичной активности во время обострения ситуации на Ближнем Востоке и переговоров с Ираном. В частности, Трамп делает резкие или несогласованные заявления, которые могут отличаться от официальной позиции Белого дома.

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Также издание сообщает, что Трамп звонил журналистам и давал комментарии без согласования с советниками, иногда делая громкие или противоречивые заявления о войне и возможных действиях США.

По словам источников, ближайшие помощники прямо рекомендовали ему ограничить импровизированные интервью, поскольку они лишь усиливают чувство нестабильности и создают проблемы для коммуникации с союзниками и общественностью.

При этом Трамп не всегда реагирует на такие предупреждения. Время от времени он соглашается снизить количество таких контактов с прессой, однако впоследствии возвращается к привычному стилю общения.

17 апреля издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп стал «политически токсичной фигурой» для Европы настолько, что даже ультраправые, его ближайшие идеологические союзники, все чаще считают его обузой.