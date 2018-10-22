Трамп: Действия РФ и Китая вынуждают США нарастить ядерный арсенал

Дональд Трамп в очередной раз обвинил Россию в нарушении ракетного договора

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой арсенал ядерного оружия из-за действий России и Китая.

Об этом он заявил в понедельник, 22 октября, после того, как мир узнал о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), передает Reuters.

Трамп также повторил, что Россия не соблюдает договор, заключенный между СССР и США в 1987 году.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп расторгнул договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. Но допустил повторное заключение договора с РФ и Китаем.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету большой дальности Новатор 9M729. Заявленный радиус действия составляет до 2600 км. Договор, подписанный между США и Советским Союзом в 1987 году, предполагал запрет на производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальности от 500 до 5500 км.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что пересмотр ДРСМД требует переговоров всех заинтересованных стран. В том числе участия Северной Кореи и Китая, которые также производят ракеты среднего радиуса дальности и крылатые ракеты.

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