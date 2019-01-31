Трамп: Дату и место второго саммита США-КНДР объявят на следующей неделе Сегодня, 20:46 37 Цей матеріал також доступний українською EPA Первая встреча лидеров США и КНДР состоялась в 2018 году EPA

Президент США Дональд Трамп заявил, что дата и место проведения его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном будут объявлены в начале следующей недели, сообщает Вloomberg.

Трамп пояснил, что место и дата саммита уже определены.

Ранее появилась информация, что президент США Дональд Трамп встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном ближе к концу февраля.

Напомним, что 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

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Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".