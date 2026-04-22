Американский президент Дональд Трамп предоставил иранским политическим и военным группировкам несколько дней, чтобы они смогли согласовать общую позицию и вернуться к переговорам с США, иначе прекращение огня будет отменено.

Об этом в среду, 22 апреля, пишет Axios, ссылаясь на трех американских чиновников.

«Трамп готов дать еще три-пять дней прекращения огня, чтобы иранцы смогли собраться с мыслями. Это не будет бессрочным», — сказал один американский источник, информированный о ситуации.

Реклама

В Белом доме считают, что договоренность о завершении войны и урегулировании остатков иранской ядерной программы все еще возможна. В то же время американская сторона обеспокоена тем, что в Тегеране может не быть единого центра принятия решений, способного согласовать соглашение, пишет издание.

По данным чиновников США, ситуация внутри Ирана резко осложнилась: между военным руководством Корпуса стражей исламской революции и гражданскими переговорщиками возник открытый конфликт, а верховный лидер Моджтаба Хаменеи почти не участвует в коммуникации.

В Axios отметили, что после первого раунда переговоров в Исламабаде американским чиновникам стало понятно, что часть иранских военных, в частности командиры КСИР, отвергают договоренности, которые обсуждали дипломаты. Позже после заявления министра иностранных дел Ирана о возможном открытии Ормузского пролива разногласия стали публичными, поскольку военные структуры отказались выполнять это решение и начали его критиковать.

Дополнительно Иран не предоставил существенного ответа на новые предложения США и фактически отказался подтвердить участие в следующем раунде переговоров, пишет издание.

Американские чиновники считают, что одной из причин раскола стала ликвидация предыдущего руководителя службы безопасности Ирана Али Лариджани в марте, который удерживал баланс между различными центрами влияния. Его преемник Мохаммад Бакер Золькадр, по оценке США, не способен эффективно координировать работу между военными, гражданскими властями и верховным руководством.

Последние двое суток, по данным Белого дома, стали особенно сложными, поскольку вице-президент США Джей Ди Вэнс готовился отправиться в Исламабад для участия в новом раунде переговоров, но поездка сорвалась из-за отсутствия подтверждения с иранской стороны. Сначала Пакистан сообщал о готовности Тегерана к диалогу, однако впоследствии позиция изменилась, и Иран потребовал снять морскую блокаду США.

Реклама:

На фоне этого американская делегация, включая спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера, была вынуждена изменить планы и вернуться в Вашингтон. В Белом доме провели срочное совещание с участием руководства нацбезопасности, где обсуждали два сценария: масштабный удар по иранской инфраструктуре или продолжение дипломатических усилий. В итоге был выбран второй вариант, подчеркнули в Axios.

Читайте также: Иран отверг перемирие США и заявил о готовности прорвать блокаду

По словам американских источников, у Трампа сложилось впечатление, что военные возможности США уже исчерпаны, а общественная поддержка конфликта снижается, поэтому он склоняется к завершению боевых действий через переговоры. В то же время, если посредникам не удастся привлечь Иран к диалогу в определенный срок, военный сценарий снова рассматривается как возможный, добавили в издании.

Сейчас ожидается, что в ближайшие дни верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи должен публично или через своих представителей дать четкие указания по возвращению к переговорам, подчеркнули источники.

22 апреля Трамп объявил, что, «учитывая серьезный раскол в иранском правительстве», по просьбе Пакистана продлил режим прекращения огня до тех пор, пока представители Тегерана не предоставят свое предложение о мирном урегулировании.

Государственные СМИ Ирана впоследствии сообщили, что Тегеран не признает продление режима прекращения огня, объявленного США, и будет действовать в соответствии с собственными интересами.

