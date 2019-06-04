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Трамп: Brexit должен произойти с или без сделки

4 июня, 17:19
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Трамп: Brexit должен произойти с или без сделки - фото

REUTERS/Carlos Barria

Дональд Трамп и Тереза Мэй

Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритании необходимо выйти из Европейского Союза любым путем — без соглашения или провести упорядоченный выход.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Британии Терезой Мэй, уходящей в отставку, передает Sky News.

На вопрос о том, должен ли Brexit произойти 31 октября с или без сделки об условиях выхода, Трамп ответил: «Это, вероятно, должно произойти».

«Мне не нравиться занимать определенные позиции… Я очень хорошо понимаю проблему, я предсказал, что должно было случиться», — добавил американский президент.

Трамп также пообещал заключить с Британией «феноменальную» торговую сделку после ее выхода из ЕС.

По его словам, в новой сделке между Вашингтоном и Брюсселем есть «огромный» потенциал, который может в «два-три раза» превышать объем торговли между двумя странами.

Напомним, что Трамп ранее посоветовал Великобритании осуществить Brexit без соглашения.

Теги:   Великобритания США Дональд Трамп Brexit

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

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