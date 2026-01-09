Трамп подтвердил, что проведет встречу с лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время проведет встречу с лидером венесуэльской оппозиции Марией Корина Мачадо. Это будет их первый разговор после того, как Мачадо получила Нобелевскую премию мира в октябре 2025 года.

В интервью Fox News Трамп заявил, что встреча может состояться на следующей неделе в Вашингтоне, сообщает Reuters.

Во время беседы Трампа спросили о планах по встрече с Мачадо.

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«Насколько я понимаю, она приезжает на следующей неделе, и я с нетерпением жду, чтобы поздороваться с ней», — сказал Трамп.

Белый дом не предоставил медиа дополнительных деталей по поводу встречи. Будущее управление Венесуэлой остается неопределенным. Ранее Трамп отверг идею сотрудничества с Мачадо, заявив, что «она не имеет поддержки и уважения внутри страны».

По словам Трампа, Венесуэле, которую сейчас возглавляет временная исполняющая обязанности президента Делси Родригес, нужно время для подготовки к выборам.

«Мы должны отстроить страну. Они не могли бы провести выборы. Они бы даже не знали, как провести выборы сейчас», — сказал он.

Устранение Николаса Мадуро — кратко

В ночь на 3 января в столице Венесуэлы Каракасе раздавались взрывы, впоследствии над городом заметили самолеты и столбы дыма. Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции и заявил, что диктатора Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес захватили американские спецназовцы.

Затем Мадуро и его жену вывезли в Соединенные Штаты и доставили в суд Нью-Йорка. Николас Мадуро обвиняется федеральным судом США по нескольким тяжким уголовным статьям, связанным с наркоторговлей и терроризмом. Эти обвинения были впервые выдвинуты заочно еще в марте 2020 года.

5 января, во время напряженного 40-минутного судебного заседания, Николас Мадуро и Силия Флорес не признали себя виновными по выдвинутым обвинениям.

После захвата и вывоза Николаса Мадуро временным президентом Венесуэлы официально стала Делси Родригес, которую называли правой рукой диктатора и лицом его режима. Спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес является ее братом, их отец Хорхе Антонио Родригес был лидером Революционного левого движения — марксистской партии, действовавшей в Венесуэле в 1960—1980 годах.