«Дьявол кроется в деталях». Что предлагается в «большой сделке» Трампа и чем опасны новые мирные идеи американцев — анализирует Фесенко
Американцы продвигают возвращение России на европейский энергетический рынок — Фесенко (Фото: REUTERS/Eric Lee)
Политолог Владимир Фесенко в эфире Radio NV анализирует «большую сделку» по Украине , которую анонсировал Дональд Трамп.
Владимир Фесенко
То, что он обещает, что мир вот-вот наступит, что Украина и Россия уже готовы — как он говорит — к компромиссу… Вопрос: к какому именно? Трамп уже неоднократно об этом заявлял. Здесь нет ничего принципиально нового.
Однако тот факт, что продвигается некая обновленная версия американского мирного плана… Кстати, в предыдущих версиях речь шла о снятии санкций с России. Это присутствовало в том мирном плане, который обсуждался в начале года, есть это и сейчас. Но появилась новая составляющая, о которой много пишут некоторые западные издания. Мы не знаем официального текста нового мирного плана, но утечек информации очень много.