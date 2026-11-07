Владимир Фесенко политолог

То, что он обещает, что мир вот-вот наступит, что Украина и Россия уже готовы — как он говорит — к компромиссу… Вопрос: к какому именно? Трамп уже неоднократно об этом заявлял. Здесь нет ничего принципиально нового.

Реклама

Однако тот факт, что продвигается некая обновленная версия американского мирного плана… Кстати, в предыдущих версиях речь шла о снятии санкций с России. Это присутствовало в том мирном плане, который обсуждался в начале года, есть это и сейчас. Но появилась новая составляющая, о которой много пишут некоторые западные издания. Мы не знаем официального текста нового мирного плана, но утечек информации очень много.