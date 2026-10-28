Трамп заявил, что «вскоре» состоится встреча с Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что «вскоре» должна состояться встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома сообщил во время общения с журналистами.

Трамп заявил о «значительном прогрессе» в урегулировании войны в Украине.

«Мы добиваемся значительного прогресса в отношениях между Россией и Украиной. Очень скоро будет организована встреча», — сказал он.

Реклама:

Журналисты спросили у Трампа, между кем состоится встреча.

«С президентом Путиным и президентом Зеленским. И я думаю, что будет достигнут значительный прогресс», — ответил глава Белого дома.

Реклама

В то же время он не уточнил, в каком формате состоится встреча и встретятся ли Зеленский и Путин лично.

27 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Путин во время телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре вновь пригласил Зеленского на переговоры в Москву. По словам Ушакова, Путин пообещал, что в Москве Зеленскому обеспечат все условия, в частности безопасность. Кроме того, помощник Путина утверждает, что Стубб и Стёре передали российскому диктатору, будто бы Зеленский очень заинтересован в прямом разговоре с ним.

Зеленский неоднократно отвергал идею ехать на переговоры в Москву и в ответ приглашал Путина в Киев.

Стубб и Стёре провели телефонный разговор с Путиным, чтобы обсудить дипломатические усилия по завершению войны. Инициаторами звонка выступили сами лидеры. Это первый прямой контакт Путина с ведущими европейскими лидерами, поддерживающими Киев, с июля 2025 года, когда с ним беседовал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Реклама:

После разговора Стёре рассказал, что Путин в основном повторял известную позицию по поводу войны, а разногласия между сторонами остаются значительными. Он подчеркнул, что они со Стуббом говорили лишь от имени своих стран, а союзников предупредили заранее. Разговор раскритиковала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

23 октября пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и РФ планируется провести в Абу-Даби в первой половине ноября, однако точная дата еще не определена. По данным Sky News, в качестве места проведения переговоров также рассматривается Швейцария. Позже Ушаков заявил, что запланированная встреча в трехстороннем формате будет «предварительной» и не стоит возлагать на нее завышенные ожидания.