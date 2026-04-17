Трамп заявил, что США собираются вывезти обогащенный уран из Ирана

США будут сотрудничать с Ираном для извлечения обогащенного урана и возвращения его в Штаты. Об этом президент Дональд Трамп рассказал в интервью агентству Reuters в пятницу, 17 апреля.

«Мы это сделаем вместе. Мы поедем туда с Ираном, не спеша, и начнем раскопки с помощью большой техники… Мы вернем его [уран] в Соединенные Штаты», — сказал Трамп.

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Он упомянул о «ядерной пыли» и добавил, что она будет изъята «очень скоро».

Упоминание Трампа о «ядерной пыли» касается, вероятно, того, что, по его мнению, осталось после американо-израильских бомбардировок иранских ядерных объектов в июне прошлого года.

Ранее Трамп заявил, что Иран пошел на значительные уступки в переговорах с США и что соглашение о прекращении войны могут заключить «довольно скоро».

«Иран хочет заключить соглашение. Сегодня они готовы пойти на то, на что два месяца назад не хотели идти. Сейчас продолжаются очень успешные переговоры. Если сделка будет заключена, об этом сообщат достаточно скоро», — сказал он.

Переговоры США с Ираном — что известно

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что согласился на прекращение огня с Ираном на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Он указал, что Соединенные Штаты уже «достигли и превысили все военные цели», а также «значительно продвинулись» в достижении окончательного мирного соглашения.

Впоследствии Трамп заявил об «окончательной» победе США в войне против Ирана. Высший совет национальной безопасности Ирана в свою очередь тоже заявил о «победе» на фоне прекращения огня и о том, что «врага [удалось довести] до состояния исторической беспомощности и окончательного поражения».

12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров в Пакистане отметил, что переговоры с Ираном завершились безрезультатно.

В тот же день близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) иранское информационное агентство Fars сообщило, что Тегеран в ходе переговоров отверг условия Вашингтона по Ормузскому проливу и ядерной энергетике.

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13 апреля издание Axios со ссылкой на собственные источники написало, что посредники из Пакистана, Египта и Турции продолжат переговоры с США и Ираном — в надежде, что стороны смогут прийти к согласию о прекращении войны.

15 апреля Трамп заявил, что переговоры между США и Ираном могут возобновиться в Пакистане в течение ближайших двух дней.

17 апреля Иран сообщил, что открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

В свою очередь Трамп заявил, что, хотя Ормузский пролив и открылся для коммерческих рейсов, США и в дальнейшем будут блокировать все морские перевозки в иранские порты или из них.