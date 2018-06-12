Трамп анонсировал скорое официальное окончание войны в Корее

Трамп объявил о скором окончании войны в Корее

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени война между двумя Кореями будет официально закончена.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, сообщает DW.

"История доказала, что противники действительно могут стать друзьями", - сказал Трамп, комментируя "особые отношения" между ним и лидером КНДР.

Военные действия в Корее были остановлены в 1953 году на основании соглашения о прекращении огня, но Северная и Южная Корея до сих пор не подписали официального мирного договора.

Ранее Трамп заявлял, что Ким Чен Ын согласился уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.