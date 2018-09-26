26 сентября 2018, среда

Трамп анонсировал мирный план для Ближнего Востока

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о намерениях обнародовать план мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта в ближайшие два-три месяца.

Об этом он заявил во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает Reuters.

По словам главы Белого дома, он поддерживает принцип "два государства для двух народов". "Мне нравится принцип двухгосударственного решения. Это, я думаю, сработает лучше всего", - сказал Трамп.

"Моя мечта сделать это до конца моего первого срока", - сказал Трамп о мирном плане для Ближнего Востока.

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Вопрос о статусе и принадлежности Иерусалима, священного для христиан, мусульман и иудеев города, является одним из ключевых в израильско-палестинском конфликте. Обе стороны претендуют на город, называя его соей столицей.

Палестинцы хотят создать государство на территории Западного берега реки Иордан, сектора Газа и Восточного Иерусалима. Израиль захватил эти территории в шестидневной войне 1967 года и аннексировал Восточный Иерусалим, объявив в 1980 году суверенной территорией.

Отношения между администрацией США и Палестинской автономией ухудшились после того, как Дональд Трамп объявил о решении США признать Иерусалим столицей Израиля и перенес туда американское посольство.

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