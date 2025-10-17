Трамп заявил, что саммит между представителями США и РФ будет двусторонним, Зеленский «будет на связи»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что саммит между представителями США и представителями РФ в Венгрии будет двусторонним, украинский президент Владимир Зеленский «будет на связи».

Дональд Трамп заявил на встрече с журналистами в пятницу, 17 октября, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным существует много «вражды».

«Эти два лидера не любят друг друга, и мы хотим, чтобы всем было комфортно. Так что так или иначе мы будем вовлечены в переговоры тройками, но, возможно, они будут [встретятся] и отдельно», — сказал Трамп.

Трамп добавил, что он говорил с венгерским премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и он хорошо ладит с ним.

По словам американского президента, он думает, что Путин хочет положить конец войне, иначе он «бы так не говорил».

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

Орбан после этого заявил, что также поговорил с Трампом и анонсировал разговор с Путиным. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу лидеров стран, и подготовка к саммиту уже началась.