Украина в ОБСЕ заявила, что есть достаточно доказательств спланированного РФ массового убийства украинских пленных в Еленовке 10 августа, 13:58 В Еленовке пострадало только то здание, где находились украинские пленные (Фото:ChristopherJM/Twitter)

У Украины есть достаточно доказательств того, что массовое убийство пленных украинских военных в Еленовке было спланировано Россией.

Об этом сообщил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ, пишет Укринформ.

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«Доказательств того, что произошло в Еленовке, достаточно, чтобы считать, что это было заранее спланированное массовое убийство тех, кто находился под защитой международного права», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что спутниковые снимки демонстрируют, что в колонии пострадало только одно здание, куда были переведены военнопленные.

«Это грубое и серьезное нарушение международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции, заслуживает не только нашего решительного осуждения, но и использования всех доступных механизмов для привлечения к ответственности всех виновных в российских военных преступлениях. Независимо от того, сколько времени это займет», — резюмировал Цимбалюк.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

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