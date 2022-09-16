Белый дом назвал «ужасающими» и «отвратительными» данные о массовом захоронении в Изюме

16 сентября, 21:53
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Кирби подчеркнул, что информацию о захоронении «соответствует разврату и жестокости, с которыми российские силы ведут эту войну» (Фото:Кирило Тимошенко/Telegram)

Кирби подчеркнул, что информацию о захоронении «соответствует разврату и жестокости, с которыми российские силы ведут эту войну» (Фото:Кирило Тимошенко/Telegram)

Белый дом прокомментировал информацию о массовом захоронении в освобожденном от российских оккупантов Изюме Харьковской области.

Об этом сообщает СNN.

Координатор cовета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби назвал сообщения о массовом захоронении «ужасающими» и «отвратительными».

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Кирби подчеркнул, что информацию о захоронении «соответствует разврату и жестокости, с которыми российские силы ведут эту войну».

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Он добавил, что США продолжат активно поддерживать усилия по документированию военных преступлений и зверств, совершенных российскими войсками в Украине, а также содействовать национальным и международным усилиям по выявлению и привлечению россиян к ответственности.

Накануне в лесополосе на территории Изюма нашли массовые захоронения.

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом обнаружили около 440 могил.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, в месте массового захоронения в лесополосе обнаружили тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди тел, которые были эксгумированы, 99% с признаками насильственной смерти.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Изюм Харьковская область Белый дом Войска РФ Перезахоронение

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