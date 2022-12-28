Трагедия рейса МАУ. Пострадавшие страны требуют от Ирана согласиться на арбитраж 28 декабря, 22:27 Пассажирский самолет МАУ был сбит Ираном 8 января 2020 года (Фото:ГСЧС)

Великобритания, Канада, Украина и Швеция требуют от Ирана согласиться на арбитражное рассмотрение спора о катастрофе пассажирского самолета МАУ, который был сбит Тегераном в январе 2020 года.

Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы по координации и помощи жертвам рейса PS752, опубликованном на сайте украинского МИД.

«Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, сегодня предприняли конкретные шаги, направленные на привлечение Ирана к ответственности за незаконное сбитие самолета рейса PS752 авиакомпании Международные авиалинии Украины», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что арбитражный спор инициируется в соответствии со статьей 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, 1971 года, а самолет был сбит «двумя ракетами класса „земля-воздух“, запущенными незаконно и намеренно членами подразделения противовоздушной обороны Корпуса стражей Исламской революции Ирана».

«Как и прежде, Координационная группа продолжит прилагать все возможные усилия для привлечения Ирана к международной ответственности за его многочисленные нарушения международно-правовых обязательств по нескольким договорам. Сегодняшний шаг является частью комплексной стратегии, направленной на обеспечение прозрачности и справедливости для жертв трагедии, и их семей», — подчеркивается в заявлении.

Утром 8 января 2020 года в небе над Ираном был сбит самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ). Он выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев.



На борту находились граждане шести стран — Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек погибли, среди них 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира).



Иранские власти после нескольких дней отрицания признали, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны этой страны.

Расшифровка бортовых самописцев подтвердила, что лайнер был исправен и катастрофа произошла из-за попадания двух иранских противовоздушных ракет.