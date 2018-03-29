Традиции внешней политики: Австрия объяснила нежелание высылать российских дипломатов

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что решение Вены не высылать российских дипломатов является обдуманным шагом, который базируется на традициях австрийской внешней политики.

Кнайсль отметила, что это решение не имеет ничего общего с опасениями Вены по поводу возможных ответных действий со стороны Москвы, сообщает DW.

По ее словам, это решение отражает скорее принципиальную позицию Австрии "очень экономно" использовать высылку дипломатов как инструмент воздействия.

Австрийский министр подчеркнула, что как раз в условиях обострения конфликта, необходимо оставить открытыми каналы для контактов. Пример США и Ирана, в 1980 году разорвавшх все дипломатические контакты, показывает, что от подобных действий никто не выигрывает.

Она также рассказала о том, что посол Великобритании перед саммитом ЕС пытался оказать давление на австрийские власти для того, чтобы они "приняли конкретные меры" в отношении России. В субботу была предпринята еще одна попытка оказать давление, указала она, однако безуспешно.

Кнайсль обосновала позицию Австрии, тем, что Вена является местом расположения многих международных организаций, в том числе ОБСЕ.

"Нашей традицией является объединять людей, особенно в сложных ситуациях", - заявила она.

В связи с отравлением в Великобритании экс-агента Сергея Скрипаля 26 стран объявили о высылке российских дипломатов.

От этой меры отказались девять государств ЕС: Австрия, Люксембург, Греция, Болгария, Словения, Словакия, Кипр, Мальта и Португалия.

Канцлер Австрии Себастьян Курц объяснил свое решение статусом "нейтральной страны" и желанием быть тем, кто "строит мосты между Востоком и Западом".

Немецкие политики раскритиковали отказ Австрии выслать российских дипломатов.