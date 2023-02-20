Италия готова предоставить Украине пять боевых самолетов, но не хочет быть первой — СМИ

20 февраля, 15:36
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Истребитель Tornado, возможность передачи которых рассматривает Италия (Фото:twitter.com/MelnykAndrij)

Истребитель Tornado, возможность передачи которых рассматривает Италия (Фото:twitter.com/MelnykAndrij)

Италия может поставить Украине пять боевых самолетов Tornado и Amx, если будет не первой страной, которая передала авиацию, пишет La Reppublica.

По данным издания, Рим по политическим соображениям хочет создать впечатление, будто вынужден следовать за длинной очередью союзников во главе с Великобританией, ведь именно она призывает к такому решительному шагу.

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La Reppublica отмечает, что правительство Италии также рассматривает идею проведения международной конференции по реконструкции Украины.

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В январе заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник предложил Германии передать Украине 93 истребителя Tornado. На тот момент Берлин планировал вывести их из эксплуатации.

https://www.youtube.com/embed/6YrKaT1EIgk
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Великобритания Италия Самолеты Война России против Украины

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