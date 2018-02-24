Торговля Roshen с Приднестровьем и бардак в Великобритании. Топ-5 цитат недели

Борис Джонсон считает, что из-за Брексита в Великобритании бардак

Журнал Новое Время собрал пять самых ярких цитат за прошедшую неделю.

Удивительно, во что сейчас люди верят.

Чарльз Мангер, американский миллиардер и инвестор, дал оценку современному биткоин-буму.

Ну да, торгуем, конечно. И не только мы.

Вячеслав Москалевский, президент Roshen, в интервью Радио Свобода подтвердил, что корпорация, принадлежащая президенту Украины, торгует с непризнанным Приднестровьем.

Это бардак.

Борис Джонсон, глава МИД Великобритании, объяснил, что происходит в его стране из-за Брексита.

Я могу только держаться за голову и кричать: спасайся кто может!

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши, в интервью Die Welt раскритиковал Германию за излишний антиамериканизм и доверительное отношение к России.

Он - идиот, но венгры - нет.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии, оскорбительно высказался в адрес главы дипведомства Люксембурга Жана Ассельборна, раскритиковавшего венгерский законопроект о запрете организаций, которые поддерживают миграцию в ЕС.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №7 от 22 февраля 2018 года