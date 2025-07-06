США планируют заключить еще несколько торговых соглашений до того, как в среду, 9 июля, истечет 90-дневная тарифная пауза администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в программе CNN в воскресенье, 6 июля.

Он отметил, что в течение следующих нескольких дней будут направлены тарифные письма примерно 100 странам, «с которыми у Соединенных Штатов не очень много торговли» и многие из которых уже имеют 10% пошлины. В этих письмах, как предположил Трамп, будут указаны пошлины на уровне 10% или на уровне 70%. По словам Бессента, США не будут вводить 70% тарифов для основных торговых партнеров США.

«Если вы не сдвинетесь с места, то 1 августа вы бумерангом вернетесь к уровню тарифов от 2 апреля», — заявил Бессент о торговых партнерах.

В то же время он отрицал 1 августа как новый дедлайн.

«Это не новый дедлайн. Мы говорим, что именно сейчас это происходит. Если вы хотите ускорить процесс, пожалуйста. Если вы хотите вернуться к старому курсу, это ваш выбор», — отметил Бессент о торговых партнерах.

9 апреля Трамп объявил о трехмесячной паузе в отношении всех «взаимных» тарифов. Позже в том же месяце он заявил журналу Time, что уже заключил 200 торговых соглашений, но отказался сказать, с какими именно странами.

4 июля американский лидер заявил, что письма являются «лучшим» вариантом для стран, которые не смогут договориться о соглашениях до крайнего срока 9 июля.

4 июля агентство Reuters со ссылкой на пять источников из дипломатических кругов Евросоюза, осведомленных о ходе переговоров писало, что представители ЕС пока не смогли добиться прорыва в переговорах с Белым домом по пошлинам и, вполне вероятно, торговую сделку не удастся заключить до 9 июля.

23 мая президент США Дональд Трамп объявил о введении 50% тарифа на все товары, импортируемые из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года.

Однако 26 мая Трамп заявил, что решил отменить свое решение — после воскресного разговора с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен — и отметил, что решил продолжить торговые переговоры с ЕС до 9 июля.

Позже в Truth Social президент США написал, что это была «его привилегия продлить дедлайн».

1 июля агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Евросоюз готов согласиться на торговую сделку с США, которая будет включать универсальную пошлину в 10% на значительную часть экспортной продукции блока. При этом в Брюсселе настаивают, чтобы Вашингтон снизил ставки для ключевых секторов производства.

Ранее 26 июня Дональд Трамп заявлял, что США подписали торговое соглашение с Китаем и планируют аналогичное с Индией.