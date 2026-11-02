Трамп заявил, что США и Канада близки к заключению торгового соглашения

По словам Трампа, у сторон уже есть концепция договоренностей, которые, по его мнению, будут выгодны для американских фермеров, США в целом и Канады (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Об этом 1 ноября сообщило издание Associated Press.

По словам Трампа, у сторон уже есть концепция договоренностей, которые, по его мнению, будут выгодны для американских фермеров, США в целом и Канады.

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Переговоры касаются, в частности, строительства нефтепровода Keystone XL и возможной отмены пошлин, которые американские фермеры платят за канадские товары. В то же время окончательные условия соглашения еще не определены.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни также сообщил о конструктивном разговоре с Трампом по поводу потенциального торгового соглашения. По его словам, команды двух стран будут работать над его согласованием в ближайшие недели. Карни подчеркнул, что соглашение должно способствовать созданию рабочих мест, снижению расходов для семей, а также защите суверенитета, языка и культуры Канады.

Торговые отношения между странами обострились после того, как в августе 2026 года США ввели 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров. Вашингтон объяснил это претензиями к торговой политике Оттавы, в частности дополнительными налогами на некоторые американские автомобили, ограничениями на продажу алкоголя из США и условиями доступа американских поставщиков к канадским квотам на молочную продукцию.

В ответ Канада в сентябре ввела пошлины в размере до 50% на американские товары общей стоимостью около 20 млрд долларов. Ограничения, в частности, затронули сталь и алюминий, молочную продукцию, сельскохозяйственное оборудование, бытовую технику и электронику.