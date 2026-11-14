Карни заявил, что США и Канада достигли прогресса в вопросе торгового соглашения

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в субботу, 14 ноября, что Оттава и Вашингтон достигли прогресса в вопросе торгового соглашения.

Его слова приводит агентство Reuters.

Карни отметил, что провел длительные и содержательные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, обе страны добиваются прогресса на пути к заключению торгового соглашения, хотя окончательная договоренность еще не достигнута.

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Карни, который находится на Филиппинах с государственным визитом и встречается с лидерами стран Юго-Восточной Азии, также заявил, что Канада не выйдет из НАТО и что архитектура безопасности для свободной Европы будет определяться свободной Европой и НАТО, а не Россией.

Торговые отношения между странами обострились после того, как в августе 2026 года США ввели 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров. Вашингтон объяснил это претензиями к торговой политике Оттавы, в частности дополнительными налогами на некоторые американские автомобили, ограничениями на продажу алкоголя из США и условиями доступа американских поставщиков к канадским квотам на молочную продукцию.

В ответ Канада в сентябре ввела пошлины в размере до 50% на американские товары общей стоимостью около $20 млрд. Ограничения, в частности, затронули сталь и алюминий, молочную продукцию, сельскохозяйственное оборудование, бытовую технику и электронику.