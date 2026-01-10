Страны ЕС одобрили торговое соглашение с МЕРКОСУР, против которого протестовали фермеры

Польские фермеры протестуют против торговой сделки Меркосур в Варшаве (Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Страны Европейского Союза утвердили торговое соглашение с южноамериканским объединением МЕРКОСУР, которое ранее вызвало массовые протесты фермеров в ряде государств ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.



В Совете ЕС отметили, что для окончательного вступления в силу Соглашения о партнерстве ЕС-МЕРКОСУР необходимы:

согласие Европейского парламента;

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ратификация всеми государствами ЕС и странами МЕРКОСУР.

До завершения этого процесса будет действовать временное торговое соглашение.

Реакция ЕС и МЕРКОСУР

Решение приветствовал председатель Европейского совета Антониу Кошта. По его словам, соглашение имеет важное значение для экономики и суверенитета Евросоюза.

«Я приветствую сегодняшнее решение Совета одобрить соглашение ЕС-МЕРКОСУР. Оно принесет реальные преимущества европейским потребителям и бизнесу», — написал Кошта в соцсети X.

Министр иностранных дел Аргентины Пабло Кирно сообщил, что документ планируют подписать 17 января в Парагвае.

«После более чем 30 лет переговоров мы подпишем историческое соглашение», — отметил он.

МЕРКОСУР является крупнейшим интеграционным объединением Южной Америки. В него входят: Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай, Уругвай.

Членство Венесуэлы было приостановлено в 2016 году. Союз охватывает более 295 млн человек и территорию около 14,8 млн кв. км.

Накануне принятия решения фермеры во Франции вышли на масштабные протесты против соглашения с МЕРКОСУР. Утром 8 января они перекрыли движение в центре Парижа, в частности вблизи Триумфальной арки.

Акция привела к значительным заторам на подъездах к столице со стороны пригородов и Нормандии — общая протяженность пробок превысила 150 км.

Фермеры опасаются, что после вступления в силу соглашения возрастет импорт более дешевой аграрной продукции из Южной Америки, что усилит конкуренцию на внутреннем рынке ЕС.