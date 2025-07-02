С нулевым тарифом для США. Трамп заявил, что заключил с Вьетнамом «большое» торговое соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил торговое соглашение с Вьетнамом. Об этом он написал в соцсети Truth Social в среду, 2 июля.

«Для меня большая честь объявить, что я только что заключил торговое соглашение с Социалистической Республикой Вьетнам после разговора с То Ламом, достопочтенным генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама. Это будет большое соглашение о сотрудничестве между нашими двумя странами», — отметил Трамп.

По словам американского президента, соглашение предусматривает, что Вьетнам будет платить США 20% пошлины на все товары, которые будут поступать в страну, и 40% — на любую перегрузку.

В то же время Вьетнам должен предоставить Соединенным Штатам полный доступ к своим рынкам.

«Другими словами, они откроют свой рынок для Соединенных Штатов, что означает, что мы сможем продавать нашу продукцию во Вьетнам по нулевому тарифу», — заявил Трамп.

Он добавил, что иметь дело с генсеком То Ламом «было абсолютным удовольствием».

Инфографика: NV

11 июня агентство Reuters сообщало, что представители США и Китая после двух дней переговоров в Лондоне договорились о рамочном соглашении о возвращении к торговому перемирию и отмене экспортных ограничений Китая на редкоземельные элементы.

Трамп сообщал, что, согласно договору, Китай поставит США магниты и редкоземельные элементы заранее. В то же время Соединенные Штаты предоставят КНР «все, о чем было договорено». В частности речь идет о возможности китайских студентов учиться в американских колледжах и университетах. Трамп также отмечал, что было договорено о том, что пошлины для Китая составят 55%, а для США — 10%.

1 июля агентство Bloomberg писало, что ЕС готов согласиться на торговое соглашение с США, которое будет включать универсальную пошлину в 10% на значительную часть экспортной продукции блока. При этом Брюссель настаивает, чтобы Вашингтон снизил ставки для ключевых секторов, таких как фармацевтика, алкоголь, полупроводники и коммерческие самолеты.

Евросоюз также настаивает на введении квот и исключений, которые позволили бы эффективно снизить американскую пошлину в размере 25% на автомобили и автозапчасти, а также 50% на сталь и алюминий, отмечалось в материале.