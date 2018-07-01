Топ-менеджер Google: Ускорение развития технологий приняло такие масштабы, которых никто не ожидал

Коэн: Еще десять лет назад проникновение технологий в политику или международную бе­зопасность не было таким высоким

Топ-менеджер Google Джаред Коэн в интервью НВ выразил мнение, что роль технологий в политике и международной безопасности за последние десять лет возросла неожиданно быстрыми темпами.

"Еще десять лет назад проникновение технологий в политику или международную бе­зопасность не было таким высоким. Но технологии развивались, и их ускорение приняло такие масштабы, которых никто не ожидал", - сказал он.

Хотя манипуляция выборами и человеческой верой не новое явление, новые медиа дали возможность им проявиться в новых формах, считает Коэн.

"Не надо воспринимать интернет в категориях дискретных компаний, что, мол, есть отдельный мир Facebook, есть отдельный мир Twitter и есть миры других популярных платформ. На самом деле мы имеем дело с цельным интернет-потоком, безопасность которого должны обеспечивать все без исключения компании, представленные в сети. Риски этого потока в равной мере касаются всех", - подчеркнул он.

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Читайте полный текст интервью с Джаредом Коэном в свежем номере журнала Новое Время - № 24 от 27 июня 2018 года