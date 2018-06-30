30 июня 2018, суббота

Топ-менеджер Google прокомментировал проблему распространения популизма с помощью соцсетей

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Коэн: над вопросом растущего популизма должно работать все общество
Фото: Наталья Кравчук / НВ

Коэн: над вопросом растущего популизма должно работать все общество

Топ-менеджер Google Джаред Коэн в интервью НВ прокомментировал проблему распространения популизма с помощью соцсетей.

Он отметил, что популизм сам по себе не является чем-то новым, и раньше его инструментами являлись, например, некоторые религиозные учения или митинги и демонстрации на площадях, на которых людям лгали.

"Конечно, социальные медиа играют свою роль в распространении популизма, но при этом мы можем анализировать, как сами действуем, реагируем друг на друга и принимаем решения, куда инвестировать свое доверие", - сказал Коэн.

По его мнению, над вопросом растущего популизма должно работать все общество, а правительство, крупные бизнес-компании и рядовые граждане должны осознавать риски популизма.

Читайте полный текст интервью с Джаредом Коэном в свежем номере журнала Новое Время - № 24 от 27 июня 2018 года

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове