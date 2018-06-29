29 июня 2018, пятница

Топ-менеджер Google объяснил, почему в современном мире больше возможностей бороться с грязными политтехнологиями

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Коэн: у нас сейчас больше инструментов, чтобы обнаруживать проблемы
Фото: Наталья Кравчук / НВ

Коэн: у нас сейчас больше инструментов, чтобы обнаруживать проблемы

Топ-менеджер Google Джаред Коэн в интервью НВ объяснил, почему в современном мире больше возможностей бороться с грязными политтехнологиями.

По его словам, в 1960-х, когда не было соцсетей, грязные политические технологии тоже существовали, но тогда их не замечали.

"Сейчас у политиков намного больше инструментов для таргетирования своего электората, чем когда‑либо в истории. А мы, в свою очередь, все это видим, обсуждаем и ужасаемся. Мир за последние 50 лет стал лучше, но поскольку у нас сейчас больше инструментов, чтобы обнаруживать проблемы, то мы думаем, что, на­оборот, стали жертвой регресса", - сказал Коэн.

Читайте полный текст интервью с Джаредом Коэном в свежем номере журнала Новое Время - № 24 от 27 июня 2018 года

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