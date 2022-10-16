«Почему Пекин до сих пор не осудил нападение на Украину?» Между главой военного комитета НАТО и послом Китая произошла перепалка 16 октября, 10:58 Роб Бауэр (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Во время ассамблеи Полярный круг (Arctic Circle) между главой военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром и послом Китая в Исландии Хе Рулонгом случился «чрезвычайно откровенный обмен мнениями».

Как пишет Bloomberg, перепалка произошла из-за несостоятельности КНР осудить российское полномасштабное вторжение в Украину. Во время своего выступления Бауэр заявил, что Пекин «не разделяет наши ценности и подрывает международный порядок, основанный на правилах».

Видео дня

Китайский посол выступил из зала и сказал: «Адмирал, со всем уважением, ваша речь и замечания преисполнены высокомерия».

В ответ представитель НАТО заявил, что Китай говорит о важности суверенитета и международно признанных границ, но почему-то до сих пор не осудил введение войск РФ в Украину.

«Я прав, не правда ли? Да. Так почему же тогда возможно, что Китай до сих пор не осудил нападение России на Украину?» — спросил Бауэр.

Хе Рулонг назвал войну «украинским кризисом», а Китай «миротворцем в мире», что вызвало смех в зале, и объяснил: взгляд КНР на вторжение включает в себя историческую перспективу, а мир должен «понять первопричину».

12 октября Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию об осуждении попыток аннексии территорий Украины. Ее поддержали 143 страны, пять выступили против, 35 воздержались, в том числе и Китай.

Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что позиция Китая, не оказывающего активную поддержку стране-агрессору России, выгодна Украине.

СМИ сообщали, что США надеются изменить мнение российского диктатора Владимира Путина и заставить его отказаться от ядерных угроз из-за Индии и Китая.

