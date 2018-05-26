26 мая 2018, суббота

Томос об автокефалии украинской церкви написан - архимандрит УПЦ МП

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Кирилл назвал автора Томоса лучшим греческим канонистом (кадр из видео)
5.ua

Кирилл назвал автора Томоса лучшим греческим канонистом (кадр из видео)

Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата архимандрит Кирилл (в миру Сергей Говорун) сообщил, что Томос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви уже написан.

Об этом Кирилл сказал в эфире 5.ua.

"Томос об автокефалии УПЦ уже написан. Писал мой учитель в Афинском университете, где я учился. Это один из лучших канонистив в православном мире. Тексты канонические, которые он пишет, совершенные», - рассказал архимандрит.

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С начала 90-х в Украине существует сразу несколько юрисдикций, которые называют себя православными поместными и автокефальными церквями.

Канонический статус имеют Украинская православная церковь Московского патриархата и Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Украинская православная церковь Киевского патриархата - канонически непризнанная.

Кроме того, в Украине также существует непризнанная Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

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