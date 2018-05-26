Томос об автокефалии украинской церкви написан - архимандрит УПЦ МП

Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата архимандрит Кирилл (в миру Сергей Говорун) сообщил, что Томос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви уже написан.

Об этом Кирилл сказал в эфире 5.ua.

"Томос об автокефалии УПЦ уже написан. Писал мой учитель в Афинском университете, где я учился. Это один из лучших канонистив в православном мире. Тексты канонические, которые он пишет, совершенные», - рассказал архимандрит.

Смотрите также

С начала 90-х в Украине существует сразу несколько юрисдикций, которые называют себя православными поместными и автокефальными церквями.

Канонический статус имеют Украинская православная церковь Московского патриархата и Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Украинская православная церковь Киевского патриархата - канонически непризнанная.

Кроме того, в Украине также существует непризнанная Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).