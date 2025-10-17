Трамп заявил, что Путину «очень не понравилась» идея предоставления Украине «пары тысяч» ракет Tomahawk

Трамп заявил, что упоминал о Tomahawk для Украины в разговоре с Путиным (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным упоминал о возможности предоставления Украине ракет Tomahawk.

Об этом Трамп заявил, отвечая на вопрос журналистки о том, пытался ли Путин отговорить его от предоставления Украине ракет Tomahawk.

«А как вы думаете, что он должен был сказать? «Пожалуйста, продайте [Украине] Tomahawk?» — саркастически отреагировал президент США.

Далее он заявил, что на самом деле сказал Путину следующее: «Вы не возражаете, если я дам пару тысяч ракет Tomahawk вашим оппонентам?» Я действительно сказал ему именно это. Ему очень не понравилась эта идея", — рассказал Трамп журналистам 16 октября.

Американский президент отметил, что в таком смысле «иногда надо быть немного беспечным».

Трамп отметил, что Tomahawk — это «жестокое» и «невероятно разрушительное» наступательное оружие.

«Никто не хочет, чтобы по нему ударили [ракетами] Tomahawk», — добавил он.

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

Инфографика: NV

После разговора с диктатором Трамп заявил, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk». Он сказал, что не может «истощать арсенал страны».

17 октября президент Украины посетит Вашингтон по приглашению Трампа. Ожидалось, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.