Трамп о ракетах Tomahawk: Нужно от шести месяцев, чтобы научиться ими пользоваться

Президент США Дональд Трамп назвал «проблемой» предоставление Украине ракет Tomahawk , потому что украинским военным нужно от 6 до 12 месяцев, чтобы научиться их применять.

«Проблема с Tomahawk, о которой многие не знают, заключается в том, что для того, чтобы научиться ими пользоваться, нужно минимум шесть месяцев, а обычно и год. Они очень сложные», — сказал он во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп отметил, что единственный способ запустить Tomahawk — «это если мы их запустим, а мы этого делать не будем».

Президент США повторил, что Tomahawk — это мощное и точное оружие, поэтому нужен год интенсивного обучения, чтобы овладеть им.

В то же время Трамп добавил, что США не будут обучать других людей, как пользоваться Tomahawk.

Изменение позиции Трампа относительно предоставления Украине ракет Tomahawk

6 октября президент США Дональд Трамп сказал, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует их использовать.

В Кремле заявляли, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации» и угрожали «плохим концом» для США.

13 октября президент США сообщил, что рассматривает возможность предупредить российского диктатора Владимира Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» телефонном разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором РФ в Будапеште. Впоследствии он отменил эту встречу.

Газета The Washington Post писала, что во время телефонного разговора диктатор потребовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на эту информацию заявил, что «распродажей Украины никто заниматься не будет».

После встречи Трампа с Зеленским 17 октября СМИ сообщили, что президент США отказал Украине в предоставлении ракет Tomahawk. Зеленский говорил, что Трамп не согласился, но и не отказал и что вопрос предоставления Украине дальнобойного оружия больше не будет обсуждаться публично.