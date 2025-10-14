Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что предоставление Украине возможности осуществлять глубокие удары по России с помощью американских ракет Tomahawk может изменить расчеты российского диктатора Владимира Путина.

Об этом посол США рассказал во вторник, 14 октября, во время брифинга для журналистов в Брюсселе, сообщает Интерфакс-Украина.

Уитакер подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу должно быть принято президентом США Дональдом Трампом.

«Вы видели, как он [президент Трамп] недавно высказывал свои мысли относительно потребностей Украины, в частности говорил о „Томагавках“. И президент Трамп, безусловно, имеет последнее слово по этому вопросу. Как я уже публично говорил ранее, возможность глубокого удара может изменить расчеты Путина и поставить под угрозу многие вещи, в частности значительную энергетическую инфраструктуру внутри России», — пояснил Уитакер.

Также посол США в НАТО добавил, что война и насилие должны завершиться, и для этого необходимы переговоры.

«Сейчас россияне, похоже, не готовы отказаться от своих максималистских целей, но увидим, удастся ли, в частности запретом теневого флота, Томагавками и другими способами привлечь Владимира Путина и россиян к столу переговоров для заключения мирного соглашения», — отметил он.

Уитакер убежден, что только президент Трамп может реализовать эти шаги, сославшись на опыт США в других регионах, в частности на Ближнем Востоке.

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk: что известно

6 октября Трамп сказал, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует их использовать.

После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации».

10 октября Зеленский сообщил, что украинская делегация отправится в США для договоренностей о покупке американского вооружения. Среди приоритетов — системы противовоздушной обороны и артиллерийская система HIMARS с модификацией для тактических ракет ATACMS.

Издание Axios со ссылкой на два информированных источника сообщило, что Трамп во время телефонных переговоров с президентом Украины 11 октября обсуждал возможность покупки официальным Киевом ракет Tomahawk.

13 октября президент США заявил, что рассматривает возможность предупредить Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

В Кремле ответили, что запуск крылатых ракет Tomahawk требует участия специалистов США, поэтому поставки этого оружия Украине «действительно могут плохо закончиться».