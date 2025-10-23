Премьер Финляндии призвал Трампа предоставить Украине Tomahawk для нанесения ударов по России

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Politico.

Он отметил, что дальнобойное оружие нужно Украине для самообороны, а также для того, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

«Я очень надеюсь, что они (Украина — ред.) получат необходимые средства для нанесения ударов по России и защиты себя. Мы знаем, что это вопрос между (президентом Украины Владимиром — ред.) Зеленским и Соединенными Штатами, и я очень надеюсь, что они найдут решение», — заявил Орпо.

Он отметил, что Путин верит только в силу, и для окончания войны «надо быть на том же уровне или даже сильнее», чем Россия.

Орпо также отметил, что Украина может покупать больше оружия в Европе.

«Это не только вопрос Tomahawk. Если мы сможем найти решение, как больше финансировать Украину и найти долгосрочное решение с использованием замороженных активов, это будет настолько сильным сигналом для Путина, что он поймет, что не может выиграть эту войну. Это может изменить ход игры», — подчеркнул премьер.

Газета Helsingin Sanomat писала, что правительство Финляндии решило закупить для Украины оружие на 100 миллионов евро в рамках механизма PURL.

По словам Орпо, финансирование будет предоставлено вне бюджета в виде новых долговых обязательств.

«Ситуация в Украине настолько критична, что мы должны быть вовлечены. Мы не можем оставаться в стороне, когда все страны Северной Европы и Балтии участвуют», — отметил премьер Финляндии.

6 октября Дональд Трамп сказал, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует их использовать.

В то же время в Кремле заявляли, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стало бы серьезным витком эскалации» и угрожали «плохим концом» для США.

После встречи Трампа с Зеленским 17 октября СМИ сообщили, что президент США отказал Украине в предоставлении ракет Tomahawk. Украинский президент говорил, что Трамп не согласился, но и не отказал и что вопрос предоставления Украине дальнобойного оружия больше не будет обсуждаться публично.

В свою очередь американский лидер назвал "проблемой" предоставление Украине ракет Tomahawk, поскольку украинским военным нужно от шести до 12 месяцев, чтобы научиться их применять.

23 октября, находясь в Брюсселе, Владимир Зеленский заявил, что не только США имеют дальнобойное оружие, и Киев уже ведет переговоры о поставках ракет со странами Европы, которые их имеют.