«Очень деликатное решение». Зеленский прокомментировал заявление Трампа по Tomahawk

Президент Владимир Зеленский назвал вопрос о потенциальных поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk «очень деликатным», но решение о санкциях ранее тоже «казалось невозможным».

На брифинге в Брюсселе 23 октября он прокомментировал недавнее решение президента США Дональда Трампа не поставлять Украине Tomahawk

«Я думаю, вы слышали об этом от президента Трампа. Это очень деликатное решение. Но это такая же ситуация, как была с санкциями раньше», — отметил он.

Зеленский добавил, что решение по санкциям «казалось невозможным».

«Сейчас мы видим решение по этим энергетическим санкциям, которые являются очень важными. И поэтому я думаю, что в долгосрочной перспективе мы будем иметь такое же решение в будущем и по этому вопросу. Но это зависит от американской стороны», — подчеркнул украинский президент.

23 октября Трамп назвал «проблемой» предоставление Украине ракет Tomahawk, потому что украинским военным нужно от 6 до 12 месяцев, чтобы научиться их применять.

Изменение позиции Трампа по предоставлению Украине ракет Tomahawk

6 октября президент США Дональд Трамп сказал, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует использовать их.

В Кремле заявляли, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стало бы серьезным витком эскалации» и угрожали «плохим концом» для США.

13 октября президент США сообщил, что рассматривает возможность предупредить российского диктатора Владимира Путина о намерении разрешить снабжение Киева ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

16 октября Трамп заявил о «продуктивный» телефонный разговор с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором РФ в Будапеште. Впоследствии он отменил эту встречу.

Газета The Washington Post писала, что во время телефонного разговора диктатор потребовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на эту информацию заявил, что «распродажей Украины никто заниматься не будет».

После встречи Трампа с Зеленским 17 октября СМИ сообщили, что президент США отказал Украине в предоставлении ракет Tomahawk. Зеленский говорил, что Трамп не согласился, но и не отказал и что вопрос предоставления Украине дальнобойного оружия больше не будет обсуждаться публично.