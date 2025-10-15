Президент США Дональд Трамп имеет шанс раскрыть блеф Кремля относительно «красных линий» и ускорить завершение войны, если согласится на передачу Украине крылатых ракет Tomahawk . Об этом пишут аналитики The Atlantic Council в среду, 15 октября.

Как пишет издание, возможность поставки этих ракет уже вызвала панику в Москве. Кремль усиливает риторику, пытаясь запугать Вашингтон и повлиять на решение Трампа. В частности, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, а также белорусский диктатор Александр Лукашенко в очередной раз прибегли к ядерным угрозам.

«Москва так категорически противодействует поставке Tomahawk, потому что ракеты с дальностью полета до 2500 км позволят Украине существенно расширить кампанию ударов по военным и промышленным объектам в глубине России», — отмечает The Atlantic Council.

В материале так сказано, что за более чем три года войны Россия десятки раз угрожала Западу «красными линиями», но ни разу не реализовала своих угроз.

«Раз за разом Москва объявляла новые красные линии, но ничего не делала, когда их пересекали», — пишут авторы.

По мнению аналитиков, именно уступчивость и страх эскалации среди западных лидеров позволили российскому диктатору Владимиру Путину продолжать войну против Украины и действовать увереннее, чем это соответствует возможностям РФ.

«Единственный логичный вывод — Путин все это время блефовал. Теперь Трамп должен решить, готов ли он разоблачить этот блеф и вооружить Украину Tomahawk», — говорится в статье.

В The Atlantic Council предполагают, что нынешняя стратегия США может заключаться в создании давления на Кремль из-за самой перспективы поставок. Но если ракеты таки передадут, это станет сигналом, что Вашингтон больше не реагирует на российские запугивания. В итоге аналитики добавили, что если Трамп продемонстрирует, что не поддается давлению Москвы, это может изменить динамику войны — и заставить Путина сесть за стол переговоров.

Инфографика: NV

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk: что известно

6 октября президент США Дональд Трамп сказал, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует их использовать.

После этого спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации».

Издание Axios со ссылкой на два информированных источника сообщило, что Трамп во время телефонных переговоров с президентом Украины 11 октября обсуждал возможность покупки официальным Киевом ракет Tomahawk.

13 октября президент США заявил, что рассматривает возможность предупредить российского диктатора Владимира Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

В Кремле ответили, что запуск крылатых ракет Tomahawk требует участия специалистов США, поэтому поставки этого оружия Украине «действительно могут плохо закончиться».