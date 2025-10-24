Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» и американский президент Дональд Трамп работают вместе в вопросе поддержки Украины. Обсуждение по ракетам Tomahawk до сих пор продолжается.

Об этом Стармер сказал после встречи «коалиции желающих» в Лондоне в пятницу, 24 октября, сообщает Sky News.

«Мы все работаем как одно целое: коалиция желающих, Европейский Союз и президент Трамп. Поддержка Украины, в частности ракетами и дальнобойным вооружением, остается на повестке дня. Обсуждение по Tomahawk продолжается», — сказал глава британского правительства.

Реклама

Стармер отметил, что в последние дни и недели Украине поставили больше ракет из Великобритании. Также коалиция «продвигает вопрос о ракетах дальнего действия».

«Действительно важно, что у нас есть долгосрочная перспектива, и эти обсуждения продолжаются», — говорит премьер Британии.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский отметил, что «коалиция желающих» не ищет и не находит способа остановить российского Диктатора Владимира Путина и завершить войну без Соединенных Штатов. По его словам, план союзников — делать решительные шаги вместе.

Инфографика: NV

Зеленский добавил, что план Путина заключается в том, что он «хочет нас разделить» и сделать слабее.

Передача Украине ракет Tomahawk — что известно

6 октября президент США Дональд Трамп сказал, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует использовать их.

В Кремле заявляли, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации» и угрожали «плохим концом» для США.

Читайте также: Премьер Финляндии призвал Трампа предоставить Украине Tomahawk для нанесения ударов по России

13 октября президент США сообщил, что рассматривает возможность предупредить российского диктатора Владимира Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» телефонном разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором РФ в Будапеште. Впоследствии он отменил эту встречу.

Газета The Washington Post писала, что во время телефонного разговора диктатор потребовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на эту информацию заявил, что «распродажей Украины никто заниматься не будет».

После встречи Трампа с Зеленским 17 октября СМИ сообщили, что президент США отказал Украине в предоставлении ракет Tomahawk. Зеленский говорил, что Трамп не согласился, но и не отказал и что вопрос предоставления Украине дальнобойного оружия больше не будет обсуждаться публично.

23 октября Зеленский прокомментировал заявление Трампа относительно Tomahawk. По его словам, вопрос о потенциальной поставке Украине этих ракет является «очень деликатным».

Тогда же Зеленский заявил, что не только Соединенные Штаты имеют дальнобойное оружие. Президент говорит, что Киев уже ведет переговоры о поставках ракет со странами Европы, которые их имеют.