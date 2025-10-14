Трамп угрожает дать Украине Tomahawk, если Путин не закончит войну. Что могут изменить эти ракеты — BBC 14 октября, 21:03 США произвели более восьми с половиной тысяч таких ракет, но их применяли лишь в нескольких крупных конфликтах. Это ракета, запущенная по Ираку в 2003 году. (Фото: Getty Images)

Год назад New York Times написала, что Владимир Зеленский попросил у США ракеты BGM-109 Tomahawk и получил отказ. Американская администрация посчитала его запрос нереалистичным — и по политическим соображениям, и по объективным причинам, пишет военный обозреватель ВВС Павел Аксенов.

NV публікує матеріал у межах інформаційного партнерства.

Через рік, у жовтні 2025 року, президент США відкрито сказав: «Можливо, я поговорю з ним [з Володимиром Путіним — Ред.]. Можливо, я скажу: послухай, якщо цю війну не вдасться врегулювати, я пошлю їм [в Україну. — Ред.] ракети Tomahawk».

Політику підтримки України ще з часів адміністрації Джо Байдена в американській пресі називали «ні, ні, ні, так», натякаючи на те, що зброю, яку Вашингтон відмовляється передавати Києву, рано чи пізно все одно йому передають.

Саме так робили американці з передачею танків Abrams, винищувачів F-16 та оперативно-тактичних балістичних ракет ATACMS.

Щоразу передачі озброєнь передували довгі обговорення на відкритих та закритих майданчиках.

Найпопулярніше

Танки Abrams, наприклад, потрапили до ЗСУ пізніше того моменту, коли українці їх потребували гостро.

І в кожному з цих випадків озброєння передавали у такому обсязі, в якому вони не могли відіграти вирішальної ролі у війні.

Проте, якщо адміністрація Трампа прийняла політику своїх попередників, чи можна припустити, що Tomahawk після кількох «ні» можуть опинитися на озброєнні ЗСУ, хай навіть у невеликій кількості?

Імовірність цього ще не дуже велика. Однак у випадку з такою зброєю важливим є те, що вона вже не нульова.

Морська ракета

Головна перешкода — відсутність у США пускових установок для цих ракет.

Тобто BGM-109 Tomahawk — морська ракета, її запускають із вертикальної пускової установки Mk41, яку зазвичай встановлюють на кораблі та підводні човни.

ВМС ЗСУ не має кораблів для використання таких ракет.

Спочатку в 1970-х роках розроблялися версії для повітряного та наземного пуску, але повітряний Tomahawk програв конкурентам, а наземний був заборонений договором про ракети середньої та меншої дальності (ДРСМД).

Запуск ракети з комплексу Typhon / Фото: U.S. Marine Corps/Sgt. Brian Stippey

У 2000-х єдиною можливістю запускати Tomahawk із землі були системи протиракетної оборони Aegis Ashore, ракети яких SM-3 летять з установок Mk41, змонтованих стаціонарно на землі.

Гіпотетична можливість використати Aegis Ashore для запусків Tomahawk була одним із аргументів російської сторони проти американської програми ЄвроПРО.

Однак, це побічна властивість протиракетної системи, не призначеної для обстрілу наземних цілей, і в будь-якому разі передачу Aegis Ashore Україні американці навіть не обговорюють.

У 2019 році ДРСМД припинив існування, і в США почали відновлювати програму пересувних наземних пускових установок для Tomahawk.

Нова система називається Typhon, вона надійшла на озброєння армії США у 2023 році. Зараз у збройних силах Америки є щонайменше дві батареї Typhon, але навряд чи значно більше.

Тому, говорячи про можливість передачі Україні таких ракет, треба міркувати так: чи американці будуть віддавати зброю, яку вони тільки почали виробляти, і мають лише одиниці?

Серйозна загроза

Водночас навіть настільки малоймовірна подія, як передача Tomahawk Україні, у Росії сприймається серйозно.

Представник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю Павлу Зарубіну в неділю сказав: «Тема Tomahawk викликає у нас крайнє занепокоєння, про це вже говорив президент Путін».

Путін на початку жовтня назвав Tomahawk «вже не зовсім сучасною, але потужною зброєю і такою, що становить загрозу».

«Звичайно, це не змінить взагалі жодного співвідношення на полі бою», — сказав він.

Донедавна Tomahawk був виключно морською ракетою / Фото: Ford Williams/U.S. Navy/Getty Images

Якщо вважати полем бою лінію фронту, то крилаті ракети безпосередньо на неї вплинути не зможуть. Їх використовують проти цілей у тилу.

Tomahawk може вражати цілі на відстані від 1600 до 2500 кілометрів. Причому менша цифра відповідає дальності найсучасніших версій ракети, що є у виробництві.

Ця крилата ракета летить на дозвуковій швидкості, але на невеликій висоті, огинаючи рельєф землі. Вона використовує систему Terrain Contour Matching (Зіставлення контуру місцевості, TERCOM), в пам’ять якої зашита карта з відзначеними на ній висотами.

Порівнюючи карту з показаннями радіовисотоміра, Tomahawk визначає місце розташування та коригує маршрут до мети, здійснюючи політ на малій висоті (десятки метрів), де її важко перехопити. Перед ціллю ракета робить «гірку» і захоплює ціль головкою наведення.

Така головка дозволяє ракетам вражати цілі із високою точністю. Колись вона була не потрібна — деякі ракети оснащували ядерними бойовими частинами.

Однак після закінчення Холодної війни їх зняли з озброєння, нині їх не існує.

Іноземна участь

Використання Tomahawk іншою країною означає тісну співпрацю зі США.

По-перше, застосування таких точних та далеких ракет потребує розвідувальної інформації. Україна і так дуже залежить від американських розвідданих.

Цю залежність було добре видно навесні, коли США на деякий час зупинили передачу даних ЗСУ.

Тоді з’ясувалося, що американська інформація є критично важливою для далеких ударів по російських тилах.

Влітку, як з’ясувала газета Financial Times, США почали передавати Україні ще більше інформації.

Як стверджувала FT з посиланням на українських та американських чиновників, розвідка США надає Києву дані, які дозволили завдати ударів по важливих російських енергетичних об'єктах, включаючи нафтопереробні заводи далеко за лінією фронту.

За словами чиновників, знайомих із ситуацією, американська розвідка допомагає Києву визначати маршрут, висоту, час і тактику виконання операцій.

Це дозволяє українським ударним безпілотникам ухилятись від російської ППО.

Якщо ЗСУ отримають Tomahawk, то американські фахівці, ймовірно, не лише розроблятимуть маршрут польоту, а й братимуть участь у підготовці ракет до бою.

Скільки ракет могли б передати США

За даними Reuters, з середини 1980-х років ВМС США придбали 8 959 ракет за середньою ціною 1,3 млн доларів за штуку. В інших джерелах наводяться близькі цифри.

Проте з того часу США брали участь у кількох війнах з великою витратою ракет. Деякі модифікації застарівали і, якщо їх не модернізували, а списували, це теж впливало на загальний арсенал.

За даними Reuters, останніми роками обсяг виробництва ракет становив від 55 до 90 штук на рік. Згідно з бюджетними даними Пентагону, військові планують придбати 57 ракет у 2026 році.

Рахунок ракет в американському арсеналі йде на тисячі, але війна в Україні показала, що конфлікт з державою з великою армією вимагає і великої кількості ракет.

З урахуванням того, що США побоюються можливої ​​війни з Китаєм, вони, ймовірно, не змогли б передати Україні таку кількість ракет, яка б змінила хід війни шляхом руйнування лише військових цілей.

З іншого боку, точні удари по об'єктах нафтопереробної промисловості вже ускладнили економічну ситуацію в Росії.

Тому навіть десятки, а не сотні ракет в Україні у поєднанні з іншими засобами відіграли б помітну роль у війні.

Приклад такого використання показала сама РФ, яка активно застосовує різні крилаті ракети у поєднанні з дронами проти України.