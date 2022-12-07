Постпред Франции в ООН заявил, что именно Россия стоит на пути мира в Украине 7 декабря, 09:36 Постпред Франции Николя де Ривьер заявил, что Россия препятствует любому миру в Украине (Фото:onu.delegfrance.org)

Только Россия препятствует любому миру в Украине и стоит на этом пути, заявил постоянный представитель Франции в ООН Николя де Ривьер.

Об этом он сказал в своем выступлении на заседании Совбеза ООН, пишет Укринформ.

«В этом конфликте Украина находится на стороне мира. Пока президент Украины представлял G20 свой мирный план из десяти пунктов, Россия отреагировала массированными ударами по украинским городам. Именно Россия стоит на пути любому миру, нагнетая ситуацию в попытке сломить сопротивление украинцев», — отметил французский дипломат.

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Де Ривьер добавил, что Париж «приветствует усилия президента Зеленского начать движение к миру».

«Франция готова помочь установить справедливый и длительный мир. Мы остаемся полностью мобилизованными в поддержку Украины и украинского народа», — резюмировал он.

На саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.



В этот же день РФ осуществила очередной массированный ракетный удар по украинским городам практически во всех областях. Встречу лидеров G20 омрачило и падение ракеты на территории Польши.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

С октября войска РФ бьют по объектам критической инфраструктуры. Последний массированный ракетный удар был нанесен 5 декабря. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами. Погибли четыре человека, во многих областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.